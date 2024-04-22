Казакевич (Кошина) Маланья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения02.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1876 ст.
Отец: Кошин Иосиф Яковлевич
Мать: Кошина Анна Алексеевна
Бракосочетание
26.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Сын: Казакевич Михаил Платонович
Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич
Рождение ребёнка
17.11.1903 ст.
Дочь: Казакевич Анна Платоновна
Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Дочь: Казакевич Фёкла Платоновна
Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Дочь: Казакевич Кристина Платоновна
Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Сын: Казакевич Макар Платонович
Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич
Смерть
Неизвестно