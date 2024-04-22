Казакевич (Кошина) Маланья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Кошина) Маланья Иосифовна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1876 ст.

Отец: Кошин Иосиф Яковлевич

Мать: Кошина Анна Алексеевна

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1901 ст.

Муж: Казакевич Платон Кузьмич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Сын: Казакевич Михаил Платонович

Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1903 ст.

Дочь: Казакевич Анна Платоновна

Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Дочь: Казакевич Фёкла Платоновна

Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Дочь: Казакевич Кристина Платоновна

Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Сын: Казакевич Макар Платонович

Отец ребёнка: Казакевич Платон Кузьмич

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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