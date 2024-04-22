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Казакевич Платон Кузьмич

Место рождения

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Казакевич Кузьма Карпович

Мать: Казакевич Акулина Филимоновна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1901 ст.

Жена: Казакевич Маланья Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Сын: Казакевич Михаил Платонович

Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1903 ст.

Дочь: Казакевич Анна Платоновна

Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.

Дочь: Казакевич Фёкла Платоновна

Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Дочь: Казакевич Кристина Платоновна

Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Сын: Казакевич Макар Платонович

Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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