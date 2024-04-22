Казакевич Платон Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
26.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Сын: Казакевич Михаил Платонович
Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна
Рождение ребёнка
17.11.1903 ст.
Дочь: Казакевич Анна Платоновна
Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна
Рождение ребёнка
14.08.1905 ст.
Дочь: Казакевич Фёкла Платоновна
Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Дочь: Казакевич Кристина Платоновна
Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Сын: Казакевич Макар Платонович
Мать ребёнка: Казакевич Маланья Иосифовна
Смерть
Неизвестно