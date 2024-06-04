Соколова (Чечевицына) Авдотья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1819
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Баканова (Соколова) Татьяна Иовлева
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чамова (Соколова) Ховронья Ивлеева
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1827
Сын: Соколов Иван Ивлеев
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Соколов Евсей Ивлеев
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Соколов Иван Ивлеев
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Соколов Егор Ивлеев
Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Смерть
После 1850