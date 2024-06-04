Соколова (Чечевицына) Авдотья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Чечевицына) Авдотья Терентьева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Чечевицын Терентий Матвеев

Мать: Чечевицына Аграфена Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1819

Муж: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Баканова (Соколова) Татьяна Иовлева

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чамова (Соколова) Ховронья Ивлеева

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1827

Сын: Соколов Иван Ивлеев

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Соколов Никифор Ивлеев

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Соколов Евсей Ивлеев

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Соколов Иван Ивлеев

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Соколов Егор Ивлеев

Отец ребёнка: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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