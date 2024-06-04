Чамова (Соколова) Ховронья Ивлеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамова (Соколова) Ховронья Ивлеева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Мать: Соколова (Чечевицына) Авдотья Терентьева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чамов Семен Семенов

Отец ребёнка: не указан

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Круглова (Чамова) Агапия Наумова

Отец ребёнка: не указан

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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