Чамова (Соколова) Ховронья Ивлеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чамов Семен Семенов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Круглова (Чамова) Агапия Наумова
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1857