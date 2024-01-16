Ногина Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Корзникова Мария Макаровна
Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно