Ногина Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ногин Николай Макарович

Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Корзникова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Ногин Макар Федотович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ногин Макар Федотович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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