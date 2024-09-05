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(Шишкина) Евдокия Герасимова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Шишкин Герасим Феодотов

Мать: Шишкина Дария Абрамова Авраамиева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1911 ст.

Муж: Ермолаев Алексей Игнатьев

Тетвель, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Тетвелей крестьянин Алексей Игнатьев Ермолаев,православного вероисповедания,вторым браком (32 года). Уфимской губернии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Герасима Феодотова дочь Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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