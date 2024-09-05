(Шишкина) Евдокия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Бракосочетание
02.11.1911 ст.
Тетвель, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Тетвелей крестьянин Алексей Игнатьев Ермолаев,православного вероисповедания,вторым браком (32 года). Уфимской губернии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Герасима Феодотова дочь Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно