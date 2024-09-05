Ермолаев Алексей Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1911 ст.
Тетвель, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Тетвелей крестьянин Алексей Игнатьев Ермолаев,православного вероисповедания,вторым браком (32 года). Уфимской губернии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Герасима Феодотова дочь Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно