Ермолаев Алексей Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Алексей Игнатьев

Ермолаев Алексей Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1911 ст.

Жена: (Шишкина) Евдокия Герасимова

Тетвель, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Тетвелей крестьянин Алексей Игнатьев Ермолаев,православного вероисповедания,вторым браком (32 года). Уфимской губернии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Герасима Феодотова дочь Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.