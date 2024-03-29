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банат
банат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
фаттахетдин
Мать
сабира
Дети
сазида
Добавил:
кз
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Рождение
Неизвестно
Отец:
фаттахетдин
Мать:
сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
сазида
Отец ребёнка:
ахат
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