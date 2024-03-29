ахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ахат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

кз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: валлиахмат

Мать: канифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: сазида

Мать ребёнка: банат

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