Капилевич (Шенкман) Любовь Борисовна
Место рождения?, , ,
Дата рождения01.09.1917
Дата смерти12.12.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917
Отец: Шенкман Борис Герасимович
?, , ,
Бракосочетание
15.02.1941
Муж: Капилевич Яков
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Рождение ребёнка
08.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капилевич Яков
Работа или профессия
Неизвестно
рентгенолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1978
рак