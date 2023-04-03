Капилевич (Шенкман) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилевич (Шенкман) Любовь Борисовна

Место рождения

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Дата рождения

01.09.1917

Дата смерти

12.12.1978

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917

Отец: Шенкман Борис Герасимович

Мать: не указана

?, , ,
Бракосочетание
15.02.1941

Муж: Капилевич Яков

?, , ,
Рождение ребёнка
08.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капилевич Яков

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
рентгенолог
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.12.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
рак
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