Кузнецов Тимофей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Тимофей Евдокимович

Кузнецов Тимофей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1815

Отец: Кузнецов Евдоким Иванович

Мать: Кузнецова Катерина Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кузнецов Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кузнецов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Парасковья Астафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Хиония Федуловна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close