Кузнецов Тимофей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1815
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Федуловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кузнецов Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно