Мальчихина Миронова Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Миронов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Алексей
Смерть
Неизвестно