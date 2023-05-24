Головастикова (Краюхина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1837
Дочь: (Головастикова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Головастиков Иван Иванович
Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1842
Сын: Головастиков Стефан Иванович
Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Головастиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович
Смерть
Неизвестно