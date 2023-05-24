Головастикова (Краюхина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова (Краюхина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Иван Захарович

Рождение ребёнка
08.01.1837

Дочь: (Головастикова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Головастиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1842

Сын: Головастиков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Головастиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Головастиков Иван Захарович

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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