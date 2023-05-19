Головастиков Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловастиков Иван Захарович

Головастиков Иван Захарович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Головастиков Захар Федорович

Мать: Головастикова Анна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1837

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1839

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1841

Сын: Головастиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1842

Сын: Головастиков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Головастиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна

Шереметьевка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close