Головастиков Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
08.01.1837
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1839
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1841
Сын: Головастиков Иван Иванович
Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1842
Сын: Головастиков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Головастиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Головастикова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно