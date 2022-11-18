Потиевский Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиевский Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потиевский Борух

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потиевская) Идель

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Шиха

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Мотл

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потиевский Мендл

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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