Потиевский Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потиевский Борух
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потиевская) Идель
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Шиха
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Мотл
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Мендл
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно