Клюшева -- Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева -- Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Дмитрий Васильеич

Рождение ребёнка
25.03.1873

Сын: Клюшев Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1875

Сын: Клюшев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Дочь: Клюшева Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Клюшев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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