Клюшева -- Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Клюшев Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич
Рождение ребёнка
11.05.1875
Сын: Клюшев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич
Рождение ребёнка
13.06.1876
Дочь: Клюшева Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич
Рождение ребёнка
13.06.1876
Отец ребёнка: Клюшев Дмитрий Васильеич
Смерть
Неизвестно