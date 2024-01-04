Клюшев Дмитрий Васильеич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Клюшев Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
11.05.1875
Сын: Клюшев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
13.06.1876
Дочь: Клюшева Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
13.06.1876
Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Клюшева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюшева -- Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно