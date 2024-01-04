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Клюшев Дмитрий Васильеич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюшев Василий Артемьевич

Мать: Клюшева -- Евдокия Прокопьева

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1873

Сын: Клюшев Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.05.1875

Сын: Клюшев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Дочь: Клюшева Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Клюшев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Клюшева -- Ульяна Андреевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Клюшева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюшева -- Пелагея Федоровна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева -- Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева -- Ульяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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