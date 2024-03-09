Максим Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Илларионов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК СЫНА МК-1839 30.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Новской волости деревни Андреевска крестьянина Максима Ларионова сын Прокопий правосла... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 30.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Новской волости деревни Андреевска крестьянина Максима Ларионова сын Прокопий православного испов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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