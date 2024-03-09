Максим Илларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
БРАК СЫНА МК-1839 30.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Новской волости деревни Андреевска крестьянина Максима Ларионова сын Прокопий правосла... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий Максимов
Мать ребёнка: не указана
МК-1839 30.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Новской волости деревни Андреевска крестьянина Максима Ларионова сын Прокопий православного испов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно