Апанасенко (Черняева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апанасенко (Черняева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1903

Дата смерти

18.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1923

Дочь: Еремченко Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.09.1925

Сын: Апанасенко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Апанасенко Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апанасенко Яков Тимофеевич

Смерть
18.02.1978
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