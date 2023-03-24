Апанасенко (Черняева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1903
Дата смерти18.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1923
Дочь: Еремченко Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.09.1925
Сын: Апанасенко Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Апанасенко Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апанасенко Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1978