Апанасенко Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти14.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1923
Дочь: Еремченко Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1925
Сын: Апанасенко Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Апанасенко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1944