Апанасенко Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апанасенко Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1923

Дочь: Еремченко Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1925

Сын: Апанасенко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Апанасенко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апанасенко Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апанасенко Наталья Ивановна

Смерть
14.01.1944
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