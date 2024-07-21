Березин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.2000
Дочь: Белорукова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.2003
Сын: Березин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.2011
Сын: Березин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна