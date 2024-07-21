Березин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Алексей Владимирович

Березин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978

Отец: Березин Владимир Васильевич

Мать: Березина Татьяна Серапионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тончарова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.2000

Дочь: Белорукова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.2003

Сын: Березин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.2011

Сын: Березин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Березина Екатерина Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.