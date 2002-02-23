Березин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1954
Дата смерти23.02.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954
Отец: Березин Василий
Мать: Березина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1973
Дочь: Проскурина Марина Владимировна
Мать ребёнка: Березина Татьяна Серапионовна
Рождение ребёнка
16.01.1978
Сын: Березин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Березина Татьяна Серапионовна
Смерть
23.02.2002