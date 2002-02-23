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Березин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1954

Дата смерти

23.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954

Отец: Березин Василий

Мать: Березина Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Татьяна Серапионовна

Рождение ребёнка
20.03.1973

Дочь: Проскурина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Березина Татьяна Серапионовна

Рождение ребёнка
16.01.1978

Сын: Березин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Березина Татьяна Серапионовна

Смерть
23.02.2002

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