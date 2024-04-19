Заровняева (Решетова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаровняева (Решетова) Параскева Федоровна

Заровняева (Решетова) Параскева Федоровна

Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Решетов Федор Петрович

Мать: не указана

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заровняева) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Заровняев Яков Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Решетова (Заровняева) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Заровняев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.