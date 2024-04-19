Заровняева (Решетова) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Решетов Федор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заровняева) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Решетова (Заровняева) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1895
Сын: Заровняев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Заровняев Яков Павлович
Смерть
Неизвестно