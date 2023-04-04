Фреймут-Кандинская (Фреймут) Елизавета Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фреймут-Кандинская (Фреймут) Елизавета Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Фреймут Карл

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1878

Муж: Кандинский Виктор Хрисанфович

Супруг(-а): Елизавета Карловна Кандинская (Фреймут)
Работа или профессия
Неизвестно
энтомолог; Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов была сестрой милосердия в Николаевском военно-сухопутном госпитале в Санкт-Петербур
Смерть
1890
Причина смерти: Самоубийство
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