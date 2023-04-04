Фреймут-Кандинская (Фреймут) Елизавета Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Фреймут Карл
Бракосочетание
01.09.1878
Супруг(-а): Елизавета Карловна Кандинская (Фреймут)
Работа или профессия
Неизвестно
энтомолог; Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов была сестрой милосердия в Николаевском военно-сухопутном госпитале в Санкт-Петербур
Смерть
1890
Причина смерти: Самоубийство