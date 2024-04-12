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Кандинский Виктор Хрисанфович

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Место рождения

Бянкино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

06.04.1849

Дата смерти

15.07.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1849

Отец: Кандинский Хрисанф Иосафович

Мать: Кандинская Августа Апполоновна

Бянкино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
01.09.1878

Жена: Фреймут-Кандинская Елизавета Карловна

Супруг(-а): Елизавета Карловна Кандинская (Фреймут)
Работа или профессия
Неизвестно
Один из основоположников отечественной психиатрии, философ
Смерть
15.07.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Самоубийство
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