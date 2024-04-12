Кандинский Виктор Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения06.04.1849
Дата смерти15.07.1889
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1849
Бракосочетание
01.09.1878
Супруг(-а): Елизавета Карловна Кандинская (Фреймут)
Работа или профессия
Неизвестно
Один из основоположников отечественной психиатрии, философ
Смерть
15.07.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Самоубийство