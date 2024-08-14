Голицын Алексей Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Алексей Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Голицын Василий Онисимович

Мать: Голицына Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голицына) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Евгения

Смерть
Неизвестно

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