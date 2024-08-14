Голицын Алексей Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Голицын Василий Онисимович
Мать: Голицына Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голицына) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голицына Евгения
Смерть
Неизвестно