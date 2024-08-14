Голицына Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голицына) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Голицын Алексей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Голицын Алексей Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Алексей Онисимович

Смерть
Неизвестно

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