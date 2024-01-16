Летовальцева (Шишкина) Марина Васильевна
Место рожденияд. Завражье Кичименгской волости
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Шишкин Василий Гаврилович
д. Завражье Кичименгской волости
Рождение ребёнка
1742
Сын: Летовальцев Харитон Фёдорович
Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Денисович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750
Сын: Летовальцев Ефим Фёдорович
Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Денисович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно