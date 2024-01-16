Летовальцева (Шишкина) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева (Шишкина) Марина Васильевна

Место рождения

д. Завражье Кичименгской волости

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Шишкин Василий Гаврилович

Мать: не указана

д. Завражье Кичименгской волости
Рождение ребёнка
1742

Сын: Летовальцев Харитон Фёдорович

Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Денисович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750

Сын: Летовальцев Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Летовальцев Фёдор Денисович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Фёдор Денисович

Смерть
Неизвестно
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