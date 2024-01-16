Летовальцев Фёдор Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцев Фёдор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Летовальцев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1742

Сын: Летовальцев Харитон Фёдорович

Мать ребёнка: Летовальцева Марина Васильевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750

Сын: Летовальцев Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Летовальцева Марина Васильевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Марина Васильевна

Смерть
1751
д. Харитоновская, Скорюково тож
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