Летовальцев Фёдор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Летовальцев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1742
Сын: Летовальцев Харитон Фёдорович
Мать ребёнка: Летовальцева Марина Васильевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1750
Сын: Летовальцев Ефим Фёдорович
Мать ребёнка: Летовальцева Марина Васильевна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1751
д. Харитоновская, Скорюково тож