Алексенко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенко Любовь Ивановна

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексенко Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
графский х
Похороны
Неизвестно
х.Графский
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