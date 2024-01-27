Алексенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексенко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексенко Любовь Ивановна
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
графский х
Похороны
Неизвестно
х.Графский