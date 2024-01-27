Алексенко (Лагода) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенко (Лагода) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лагода Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенко Яков

Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексенко Яков

с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенко Яков

Смерть
Неизвестно
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Причина смерти: При родах, вместе с ребенком.
Похороны
Неизвестно
х. Графский
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