Алексенко (Лагода) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лагода Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексенко Яков
Рождение ребёнка
17.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексенко Яков
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексенко Яков
Смерть
Неизвестно
с.Курская, х. Графский Ставропольский край
Причина смерти: При родах, вместе с ребенком.
Похороны
Неизвестно
х. Графский