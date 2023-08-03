Udikas Alma Avatilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas Alma Avatilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897

Отец: Udikas Johann

Мать: Udikas Marri

Смерть
Неизвестно
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