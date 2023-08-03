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Udikas Alma Avatilde
Udikas Alma Avatilde
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Udikas Johann
1862 г.р.
Мать
Udikas (Tammann) Marri
1860 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897
Отец:
Udikas Johann
Мать:
Udikas Marri
Смерть
Неизвестно
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