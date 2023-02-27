(Рогозина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Захар
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рогозин Максим
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Смерть
Неизвестно