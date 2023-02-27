Рогозин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рогозин Стефан

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Захар

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рогозин Максим

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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