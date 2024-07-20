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Кириллов Василий Александрович

Место рождения

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кирилловский Александр

Мать: не указана

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кирилловский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кирилловский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кирилловский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кириллова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кирилловская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кирилловская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кирилловский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна

Трухинка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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