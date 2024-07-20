Кириллов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кирилловский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кирилловский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кирилловский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кирилловский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кириллова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кирилловская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кирилловская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кирилловский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Минодора Флегонтовна
Смерть
Неизвестно