Зуева Каллисфения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич
дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич
дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Катышева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл