Зуева Каллисфения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Каллисфения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Зуев Николай Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич

дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
1917

Сын: Зуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич

дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
22.11.1918

Дочь: Катышева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Прокопьевич

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
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