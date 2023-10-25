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Зуев Иван Прокопьевич

Место рождения

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зуев Николай Иванович

Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна

дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
1917

Сын: Зуев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна

дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
22.11.1918

Дочь: Катышева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна

дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Каллисфения Михайловна

Смерть
Неизвестно
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
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