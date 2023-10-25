Зуев Иван Прокопьевич
Место рождениядер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна
дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зуев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна
дер Пестино Сямженский район
Рождение ребёнка
22.11.1918
Дочь: Катышева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зуева Каллисфения Михайловна
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
дер Пестино Сямженский район Вологодская обл