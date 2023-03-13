Ащеулова, Сорокина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова, Сорокина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Федоръ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Панфилъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ащеулова Фекла

Отец ребёнка: Ащеуловъ Панфилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сорокина) Ефросинья

Отец ребёнка: Сорокинъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сорокина) Матрена

Отец ребёнка: Сорокинъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сорокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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