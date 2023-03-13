Ащеулова, Сорокина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Федоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Панфилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ащеулова Фекла
Отец ребёнка: Ащеуловъ Панфилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сорокина) Ефросинья
Отец ребёнка: Сорокинъ Данила
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сорокина) Матрена
Отец ребёнка: Сорокинъ Данила
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сорокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Данила