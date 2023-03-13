Сорокинъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокинъ Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Сорокинъ Степанъ

Мать: Сорокина Марфа Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова, Сорокина Авдотья

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сорокина) Ефросинья

Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сорокина) Матрена

Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сорокинъ Степанъ

Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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