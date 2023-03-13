Сорокинъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Сорокинъ Степанъ
Мать: Сорокина Марфа Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сорокина) Ефросинья
Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сорокина) Матрена
Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сорокинъ Степанъ
Мать ребёнка: Ащеулова, Сорокина Авдотья