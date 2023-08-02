Пироженко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1917
Дочь: Пироженко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1917г.лист-106,зап.-118,ГАВО,Ф - И331-9-12
Бракосочетание
До 1917
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно