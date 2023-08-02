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Пироженко Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1917

Дочь: Пироженко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1917г.лист-106,зап.-118,ГАВО,Ф - И331-9-12
Бракосочетание
До 1917

Муж: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович

Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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