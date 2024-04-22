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Сорокин Яков Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.10.1907

Дата смерти

07.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907

Отец: Сорокин Василий Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иосиф Васильевич Климушкин, Анастасия Иосифовна Щерина (Носкова)
Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Сорокин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.1930

Сын: Сорокин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1932

Сын: Сорокин Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна

Надгробный памятник
Военная служба
06.08.1941
Род войск: пехота Воинское звание: рядовой минометчик 1-го стрелкового батальона 1191 стрелковго полка 358 стрелковой дивизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Посёлок Сергунин, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
07.06.1943
Хмели, Велижский район, Смоленская область, Россия
Причина смерти: погиб в бою | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3407329
Похороны
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Кладбище: мемориал «Лидова гора» перезахоронен из первичной могилы под деревней Хмели | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie261293379
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