Сорокина (Сергунина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1907
Дата смерти04.07.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1907
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.10.1907
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Сорокин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1930
Сын: Сорокин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1932
Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич
Смерть
04.07.1947
Похороны
Около 06.07.1947