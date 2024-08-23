Сорокина (Сергунина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сергунина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.10.1907

Дата смерти

04.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1907

Отец: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Мать: Сергунина (Сорокина) Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Яков Васильевич

Крещение
09.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Сорокин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1930

Сын: Сорокин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1932

Сын: Сорокин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Васильевич

Смерть
04.07.1947
Похороны
Около 06.07.1947

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