Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Плесовских Аврам Фёдорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Плесовских) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович
Бракосочетание
10.01.1754 ст.
Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Плесовских) Федора Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Плесовских Василий Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Плесовских) Хрестина Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михайло Давыдов Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Михайло 11 30 жена Степанида А... Показать все
Смерть
Неизвестно