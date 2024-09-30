Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Плесовских Аврам Фёдорович

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Плесовских) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович

Бракосочетание
10.01.1754 ст.

Муж: Плесовских Михаил Михайлович

Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Плесовских) Федора Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Плесовских Василий Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Плесовских) Хрестина Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Михайлович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михайло Давыдов Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Михайло 11 30 жена Степанида А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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