Плесовских Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Михаил Михайлович

Плесовских Михаил Михайлович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Плесовских Михаил Давыдович

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Плесовских) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Бракосочетание
10.01.1754 ст.

Жена: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Плесовских) Федора Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Плесовских Василий Михайлович

Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Плесовских) Хрестина Михайловна

Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михайло Давыдов Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Михайло 11 30 жена Степанида А... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.