Плесовских Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Плесовских Михаил Давыдович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Плесовских) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна
Бракосочетание
10.01.1754 ст.
Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Плесовских) Федора Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Плесовских Василий Михайлович
Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Плесовских) Хрестина Михайловна
Мать ребёнка: Плесовских (Плесовских) Степанида Аврамовна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михайло Давыдов Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Михайло 11 30 жена Степанида А... Показать все
Смерть
Неизвестно