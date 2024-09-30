(Плесовских) Федора Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Михайло Давыдов Плесовских 41 60 дети написанные по ревизии: Михайло 11 30 жена Степанида А... Показать все
Смерть
Неизвестно