Недоспасова Марья Деянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Недоспасова) Настасья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Недоспасовъ) Марфа
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Недоспасова) Матрена
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
02.10.1784
Дочь: Недоспасова Устинья (Ульяна)
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
30.01.1788
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1791
Сын: Недоспасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
06.09.1792
Сын: Недоспасовъ Семенъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1793
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
27.11.1793
Сын: Недоспасовъ Никита
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
16.09.1795
Сын: Недоспасовъ Никита
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила
Рождение ребёнка
1802
Сын: Недоспасовъ Матвей
Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила