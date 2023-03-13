Недоспасова Марья Деянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова Марья Деянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Гаврила

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Недоспасова) Настасья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Недоспасовъ) Марфа

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Недоспасова) Матрена

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1784

Дочь: Недоспасова Устинья (Ульяна)

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1788

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Недоспасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1792

Сын: Недоспасовъ Семенъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1793

Сын: Недоспасовъ Никита

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1795

Сын: Недоспасовъ Никита

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Недоспасовъ Матвей

Отец ребёнка: Недоспасовъ Гаврила

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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