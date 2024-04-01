Сухова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти30.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич
Бракосочетание
Около 1850
отсутствие МК
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Белова (Сухова?) Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1855
Дочь: (Сухова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1872
Сын: Сухов Петр Иванов
Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр. Дионисий Павлов Сорокин
Смерть
30.03.1906
73 года, от старости