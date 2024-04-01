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Сухова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

30.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Сухов Иван Васильевич

отсутствие МК
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Белова (Сухова?) Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1855

Дочь: (Сухова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1872

Сын: Сухов Петр Иванов

Отец ребёнка: Сухов Иван Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр. Дионисий Павлов Сорокин
Смерть
30.03.1906
73 года, от старости

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