Жуков Григорий Семенович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Жуков Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Жуков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно