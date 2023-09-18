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Жуков Григорий Семенович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Жуков Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Жуков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Жуков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Феофан Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Дурасово, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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