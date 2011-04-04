Затыльный Айзик Лазаревич 04.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Затыльный Айзик Лазаревич

Место рождения

Москва

Дата рождения

04.03.1937

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937

Отец: Затыльный Лазарь Исаакович

Мать: (Тульчинская) Клара

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
20.11.1960

Сын: Затыльный Григорий Айзикович

Мать ребёнка: Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна

Москва
Смерть
04.04.2011
Москва

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