Затыльный Айзик Лазаревич
Место рожденияМосква
Дата рождения04.03.1937
Дата смерти04.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937
Отец: Затыльный Лазарь Исаакович
Мать: (Тульчинская) Клара
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
20.11.1960
Сын: Затыльный Григорий Айзикович
Мать ребёнка: Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна
Москва
Смерть
04.04.2011
Москва