Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна
Место рожденияМосква
Дата рождения16.05.1937
Дата смерти18.12.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
20.11.1960
Сын: Затыльный Григорий Айзикович
Отец ребёнка: Затыльный Айзик Лазаревич
Москва
Смерть
18.12.2015
Москва, Востряковское кладбище