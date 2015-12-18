Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна 16.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Затыльная (Фельдшер) Белла Григорьевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

16.05.1937

Дата смерти

18.12.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затыльный Айзик Лазаревич

Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
20.11.1960

Сын: Затыльный Григорий Айзикович

Отец ребёнка: Затыльный Айзик Лазаревич

Москва
Смерть
18.12.2015
Москва, Востряковское кладбище

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